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Эфир трех популярных радиостанций прервался сигналами неизвестного происхождения

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Утренний эфир трех российских радиостанций Maximum, DFM и «Хит FM», входящих в «Русскую Медиагруппу» (РМГ), был прерван резкими звуками. Каково их происхождение, РМГ установить не удалось, говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».

Прерывистые сигналы не прекращались полминуты в интервале с 07:00 до 08:00, а затем повторились еще два раза. «Все усилия технических служб холдинга направлены на устранение возникших неполадок», — сообщили в холдинге.

Эксперт космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров заявил РМГ, что сигналы подобного характера фиксируются достаточно регулярно, однако, если бы он прилетел из космоса, он охватил бы целое полушарие.

«Русская Медиагруппа», помимо Maximum, DFM и «Хит FM», объединяет «Русское радио», «Монте-Карло», а также телеканал RU.TV. Летом 2015 года вокруг РМГ разгорелся скандал. Стало известно о планах «ИФД-Капитал» продать свою 78-процентную долю в холдинге «Госконцерту». Один из основателей РМГ и владелец остальных 22 процентов Сергей Кожевников заявлял, что активное участие в подготовке сделки принимал создатель фонда «Федерация», продюсер Владимир Киселев. По словам Кожевникова, Киселев оказывал на него давление, чтобы тот продал долю, в конечном итоге Кожевникова сместили с поста гендиректора.

Официальной информации о закрытии сделки не было. Однако в конце 2016 года в совет директоров вошла супруга Киселева, певица Елена Север, а сам совет возглавил глава ФГУП «Госконцерт» Сергей Бунин, пишет RNS.

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