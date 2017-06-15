Эфир трех популярных радиостанций прервался сигналами неизвестного происхождения

Утренний эфир трех российских радиостанций Maximum, DFM и «Хит FM», входящих в «Русскую Медиагруппу» (РМГ), был прерван резкими звуками. Каково их происхождение, РМГ установить не удалось, говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».

Прерывистые сигналы не прекращались полминуты в интервале с 07:00 до 08:00, а затем повторились еще два раза. «Все усилия технических служб холдинга направлены на устранение возникших неполадок», — сообщили в холдинге.

Эксперт космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров заявил РМГ, что сигналы подобного характера фиксируются достаточно регулярно, однако, если бы он прилетел из космоса, он охватил бы целое полушарие.

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«Русская Медиагруппа», помимо Maximum, DFM и «Хит FM», объединяет «Русское радио», «Монте-Карло», а также телеканал RU.TV. Летом 2015 года вокруг РМГ разгорелся скандал. Стало известно о планах «ИФД-Капитал» продать свою 78-процентную долю в холдинге «Госконцерту». Один из основателей РМГ и владелец остальных 22 процентов Сергей Кожевников заявлял, что активное участие в подготовке сделки принимал создатель фонда «Федерация», продюсер Владимир Киселев. По словам Кожевникова, Киселев оказывал на него давление, чтобы тот продал долю, в конечном итоге Кожевникова сместили с поста гендиректора.

Официальной информации о закрытии сделки не было. Однако в конце 2016 года в совет директоров вошла супруга Киселева, певица Елена Север, а сам совет возглавил глава ФГУП «Госконцерт» Сергей Бунин, пишет RNS.