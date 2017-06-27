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Слабоумие и отвага

Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа

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Кадр: фильм «Брюс всемогущий»

Многие телевизионщики обожают вести прямые эфиры. Они признаются, что, когда на тебя устремлены тысячи, а то и миллионы глаз по ту сторону экрана, ловишь невероятный драйв, на который легко подсесть. Но бывает, прямой эфир выходит из-под контроля, и журналисты оказываются в нелепом положении, а порой и в опасности.

Как ветром сдуло

Ведущий прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерик Хардиган решил рассказать зрителям об ожидающей их непогоде. Он вооружился зонтом побольше и вместе с оператором отправился на улицу. Но у природы были свои планы. Молодого человека унесло из кадра сильным потоком ветра. Его коллеги, наблюдающие за происходящим в студии, не смогли удержаться от смеха.

Смыло волной

Репортер французского канала BFM вела в утреннем эфире прямую трансляцию с западного побережья страны, где разбушевался шторм. Чтобы продемонстрировать силу стихии, девушка подобралась поближе к воде. Внезапно Атлантика поднялась и окатила съемочную группу волной. Ведущую сбило с ног.

«Не ожидала такого душа, зато после него я точно проснулась», — призналась девушка и продолжила репортаж.

Случайный йети и неистовый водитель

Порой кажется, что самые смешные казусы происходят во время репортажей про непогоду. Так, в американском Спрингфилде минувшей зимой метеоролога, который вышел на улицу рассказать о снегопаде, буквально преследовал «йети». Оператор попытался охватить камерой, как занесло проезжую часть, и тут в кадр попал некто в костюме снежного человека, с неизвестной целью бродивший среди сугробов. Оператор попытался заснять его еще раз, но «йети» уже ретировался.

Если во время эфира журналисту вдруг захотелось креатива и импровизации, он всегда должен быть готов к тому, что не все пойдет гладко. Наверняка корреспондент Fox 29 Стив Кили, снимая репортаж о снежной буре в пригороде Филадельфии, не рассчитывал наткнуться на свирепого водителя автобуса, который в прямом эфире начал орать на пассажиров, не оплативших проезд.

Ничто не предвещало беды. Молодой человек с оператором в неформальной манере опрашивали местных жителей о том, как им живется в разгул стихии. Ради эксперимента они решили зайти в автобус, а попутно взять короткое интервью у водителя. Улыбчивый мужчина очень быстро превратился в настоящего зверя, увидев, что в салон проникли «зайцы».

«Эй! Вам всем лучше заплатить! Меня не волнует, что там идет снег! Вам всем лучше заплатить!» — кричал он. Конфликт был улажен после того, как «зайцы» достали деньги, чтобы рассчитаться.

Отдельная головная боль тележурналистов — люди, случайно попадающие в кадр и начинающие жить в нем своей жизнью, подчиняя репортаж собственным правилам. Во время матчей Кубка конфедераций мексиканским журналистам в Казани не давала работать словоохотливая россиянка, жаждавшая пообщаться с заезжими иностранцами. Девушка, вероятно, была не в курсе, что в этот момент ее видели тысячи человек.

Репортеры нередко сталкиваются с непредсказуемым поведением известных персон. Некоторые будто специально принимаются смущать журналистов. Так случилось с корреспонденткой спортивного канала Eurosport Мали Томас, работавшей на «Ролан Гаррос». Девушка пригласила в кадр французского теннисиста Максима Аму, который проиграл в первом круге турнира. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, молодой человек принялся ее целовать.

По признанию журналистки, если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы дала ему пощечину. Впрочем, провокатор поплатился за фривольное поведение: организаторы «Ролан Гаррос» лишили его аккредитации.

Иногда же героям прямых включений приходится прямо по ходу интервью решать нешуточные проблемы. К примеру, офицер австралийской полиции был вынужден наказать навязчивого дебошира, мешавшего репортерам работать у полицейского участка.

Неряшливый гражданин с бутылкой пива в руках, завидев, что страж порядка дает интервью под прицелом камер, по необъяснимой причине двинулся прямо на него, громко выкрикивая ругательства.

Видео: Prime7 News Border / Facebook

Полицейский проявил профессионализм: он ненадолго отвлекся от беседы, заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, отвел его в участок, после чего вернулся и продолжил общение с журналистами.

Континент на расслабоне

Кажется, именно австралийское ТВ — главный поставщик курьезов. Такое впечатление, что ведущие местного телевидения работают в особом расслабленном режиме и забывают в межэфирные перерывы о необходимости вовремя переключиться.

Ведущих нередко застигают врасплох при подготовке к эфиру. Так, оператор австралийского Девятого канала подвел напарника-репортера, показав его буквально за секунду до включения, когда тот, судя по всему, выполнял упражнения для лица.

В той же Австралии, но уже на другом канале, ведущая новостной программы во время серьезного сюжета настолько заинтересовалась внешностью какого-то мужчины, что не заметила, как ее коллега закончил репортаж из Кабула. «Кто этот красавчик?» — интересовалась она в кадре. Однако не растерялась и продолжила программу как ни в чем не бывало.

«Я такая худенькая, ну пипец»

В похожей ситуации оказалась ведущая российского госканала «Россия 24» Екатерина Грачева. В перерыве между телесюжетами она делилась с коллегами восторгами по поводу своей худобы. «Я такая худенькая, ну когда я стою, ну пипец... Ну что это такое... Прям вот хочется...» — не договорила Грачева, увидев, что включилась камера.

На российском телевидении регулярно случаются незапланированные инциденты. Правда, не всегда смешные. Несколько лет назад во время шоу «Автоэкзотика» журналиста ТВЦ Андрея Семцова сбила гоночная машина. Молодой человек, стоя у гоночной площадки, объяснял зрителям, что сейчас за его спиной начнут дрифтовать спорткары. В этот момент один из автомобилей выполнял разворот и на высокой скорости зацепил журналиста. Семцов буквально вылетел из кадра. Он упал на траву, вокруг него засуетились коллеги, опасаясь, что у пострадавшего поврежден позвоночник. Обошлось: Семцов отделался лишь легким сотрясением.

Телевизионщики знают, что казусы в прямом эфире потенциально несут в себе вирусный эффект. А потому некоторые пытаются ловко имитировать такие «случайности». Иногда выходит вполне натурально. К примеру, зрители почти поверили, что метеоролог канала «Москва 24» Дмитрий Хаустов случайно упал в Яузу, рассказывая о жарких деньках в столице.

Но самые проницательные все же поняли, что падение ведущего не более чем трюк: уж слишком заманчиво он зазывал москвичей окунаться в водоемы во время июльской жары.

Светлана Поворазнюк

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