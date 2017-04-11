Австралийскую телеведущую застали с раскрытым от ужаса ртом в прямом эфире

Видео: @ABCmediawatch / Twitter

Телеведущая австралийского телеканала ABC Наташа Экселби (Natasha Exelby) во время выхода в прямой эфир отвлеклась от камер, а затем, поняв свой промах, в ужасе раскрыла рот и несколько секунд практически неподвижно глядела в кадр. Ролик с нелепой ситуацией быстро разлетелся по сети и сподвиг журналистов вспомнить о своих неудачах на телевидении, пишет The Guardian.

После инцидента девушка больше не появлялась в прямом эфире телеканала, что взволновало зрителей. Несколько изданий сообщили о ее увольнении, в результате была создана петиция в ее защиту. За сутки она собрала пять тысяч подписей.

Руководство ABC опровергло отстранение телеведущей, добавив, что в прямом эфире работают люди, а не роботы, и возникновение подобных казусов неизбежно. Источник The Guardian отметил, что девушка пока не будет появляться в кадре, но ей предложат пройти курсы повышения квалификации.

Пользователи соцсетей принялись вспоминать самые нелепые ситуации, которые когда-либо случались с журналистами.

К примеру, некоторые корреспонденты засыпали во время прямых включений или прямо заявляли, что сказать им нечего.

В феврале во время прямого эфира по телеканалу 22 News американского города Спрингфилд в кадре неожиданно появился «йети». Во время рассказа о непогоде на заднем плане, за спиной метеоролога, через снега пробирался человек в костюме, напоминающем снежного человека.