Зрители испугались за жизнь ведущего во время эксперимента со стулом-центрифугой

Видео: FarmtruckandAZN / YouTube

Команда передачи Street Outlaws на канале Discovery устроила опасный эксперимент: одного из телеведущих посадили в крутящееся кресло, к которому прикрепили баллоны с азотом, а затем выпустили газ. Испытуемого облачили в защиту и привязали тросами, чтобы его не отбросило в сторону.

В итоге ведущего с огромной скоростью закрутило на стуле. Посмотревшие ролик на Reddit и YouTube испугались, что мужчина вот-вот переломает ноги.

Они также упрекнули команду программы в том, что она не позаботилась о безопасности ведущего.