В сети поиздевались над бесполезными докторами современности

Комикс с женщиной, зовущей доктора на помощь умирающему человеку, превратился в вирусный мем. Фотожабы начали распространяться в популярных пабликах во «ВКонтакте».

Несмотря на то что мем с «бесполезным доктором» стал популярен только в середине октября, впервые в Рунете интернет-шутка была опубликована 23 сентября в сообществе «Как я встретил столбняк».

Суть интернет-шутки заключается в том, что женщина зовет на помощь прохожего, который оказывается доктором. Тем не менее в ответ на просьбу помочь умирающему мужчина уточняет, что он не врач. «Я доктор гендерных наук, я доктор исторических наук, я доктор мемологии, я доктор по изучению бусидо», — звучат ответы прохожего, намекающие на бесполезность большинства современных докторов.

Комикс также завершается фразой «доктора», который в ответ на восклицание женщины «Он же умирает» выдает подходящую к его профессии фразу. «Достойная смерть», — отмечает «доктор по изучению бусидо».

Чуть позже пользователи сети добавили разнообразия в мем, превратив прохожего в патологоанатома, непонимающего языка доктора из Китая и гештальт-психолога.