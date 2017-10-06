«Нежно обнимающий свои коленки» Парфенов превратился в мем

Журналист и режиссер-документалист Леонид Парфенов дал интервью Юрию Дудю. Зрители обратили внимание на любимую позу, которую во время разговора часто принимал интервьюируемый. Парфенов попеременно обхватывал руками то правое, то левое колено.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 06 октября 2017, 11:11

Микроблогер Никотинка с Бровями заметил, что привычка Парфенова проявилась и в другом интервью — украинскому журналисту Дмитрию Гордону. «Найди себе того, кого ты будешь обнимать так же нежно, как Парфенов свою коленку», — подытожил пользователь.

Парфенов — известный российский телевизионный журналист. В середине 1980-х работал на Центральном телевидении, затем перешел на АТВ. Был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Намедни», которую в начале 1990-х запустил на только что созданной телекомпании НТВ (в 2000-х удостоена ТЭФИ).

Он также является автором документальных телепроектов «Намедни. Наша эра. 1961-91», «Российская империя», «Живой Пушкин», «О, мир — ты спорт!», «И лично Леонид Ильич», «Зворыкин-Муромец», «Птица-Гоголь», «Хребет России», «Цвет нации».