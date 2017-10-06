«Нежно обнимающий свои коленки» Парфенов превратился в мем

Журналист и режиссер-документалист Леонид Парфенов дал интервью Юрию Дудю. Зрители обратили внимание на любимую позу, которую во время разговора часто принимал интервьюируемый. Парфенов попеременно обхватывал руками то правое, то левое колено.
Микроблогер Никотинка с Бровями заметил, что привычка Парфенова проявилась и в другом интервью — украинскому журналисту Дмитрию Гордону. «Найди себе того, кого ты будешь обнимать так же нежно, как Парфенов свою коленку», — подытожил пользователь.
Парфенов — известный российский телевизионный журналист. В середине 1980-х работал на Центральном телевидении, затем перешел на АТВ. Был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Намедни», которую в начале 1990-х запустил на только что созданной телекомпании НТВ (в 2000-х удостоена ТЭФИ).
Он также является автором документальных телепроектов «Намедни. Наша эра. 1961-91», «Российская империя», «Живой Пушкин», «О, мир — ты спорт!», «И лично Леонид Ильич», «Зворыкин-Муромец», «Птица-Гоголь», «Хребет России», «Цвет нации».