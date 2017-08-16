Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на рэп-баттл. Об этом он объявил в своем Instagram в среду, 16 августа.

Музыкант подчеркнул, что таким образом «следует моде и общим культурным тенденциям». «Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные», — заверил Шнуров.

Исполнитель отметил, что для него не имеет значения, пройдет ли состязание на площадке Versus Battle или на Первом канале: «Как пожелает Познер».

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15 августа телеведущий назвал Шнурова пустым и неинтересным человеком. Познер отметил, что считает свое интервью с музыкантом, взятое в октябре 2016 года, провальным. Лидер «Ленинграда» в ответ на это заявил, что его беседа с журналистом Юрием Дудем, появившаяся в сети в феврале 2017 года, получилась интересной.

14 августа Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное баттлу исполнителей Оксимирона и Гнойного, видеозапись которого стала самой просматриваемой за сутки среди рэп-дуэлей мира. В июне лидер «Ленинграда» снялся в пародии на состязание Versus Battle вместе с телеведущим Иваном Ургантом в образе Оксимирона.