Шнуров сравнил Познера с Дудем в ответ на обвинения в проваленном интервью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера, обвинившего музыканта в проваленном интервью. Исполнитель напомнил в Instagram во вторник, 15 августа, что его беседа с журналистом Юрием Дудем прошла успешно.

«Уже сколько воды утекло, но видимо я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устает он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я», — иронично отметил Шнуров.

Музыкант добавил, что интервью Дудя, появившееся на YouTube-канале «вДудь» в феврале, получилось интересным, и поэтому журналист «не вспоминает о нем при каждом неудобном случае».

Ранее во вторник Познер назвал свое интервью со Шнуровым провальным. «Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный», — отметил телеведущий.

Встреча Познера со Шнуровым состоялась в октябре 2016 года на Первом канале.