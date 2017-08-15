Шнуров в стихах поведал о печальном опыте покупки биткоинов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о покупке биткоинов. Произведение он опубликовал в Instagram во вторник, 15 августа.

В стихах рассказывается, как лирический герой переводит все сбережения в криптовалюту, после чего ждет повышения ее курса:

«Не встретить старость мне спокойно.

Это судьба или стезя?

Все ринулись скупать биткойны,

И я немножко тоже взял.

Продал квартиру, кошку, дачу,

Машину и цепочку даже.

Теперь, надеясь на удачу,

Сижу и жду, как карта ляжет.

А зубы заложил в ломбарде

И отписал посмертно печень.

Мечтаю я о миллиарде

Ну, а пока жевать мне нечем».

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Персонаж сетует на отсутствие денег на еду и просит милостыню:

«Да, братцы, я не при параде,

Но я же русский, я же свой.

Подайте, что ли, Христа ради,

Как жертве эры цифровой».

Биткоин — цифровая криптовалюта, созданная в 2008 году. В ряде стран она запрещена, а за операции с ее использованием нарушителю грозит наказание. 13 августа курс биткоина превысил четыре тысячи долларов.