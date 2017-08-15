Шнуров в стихах поведал о печальном опыте покупки биткоинов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о покупке биткоинов. Произведение он опубликовал в Instagram во вторник, 15 августа.
В стихах рассказывается, как лирический герой переводит все сбережения в криптовалюту, после чего ждет повышения ее курса:
«Не встретить старость мне спокойно.
Это судьба или стезя?
Все ринулись скупать биткойны,
И я немножко тоже взял.
Продал квартиру, кошку, дачу,
Машину и цепочку даже.
Теперь, надеясь на удачу,
Сижу и жду, как карта ляжет.
А зубы заложил в ломбарде
И отписал посмертно печень.
Мечтаю я о миллиарде
Ну, а пока жевать мне нечем».
Персонаж сетует на отсутствие денег на еду и просит милостыню:
«Да, братцы, я не при параде,
Но я же русский, я же свой.
Подайте, что ли, Христа ради,
Как жертве эры цифровой».
Биткоин — цифровая криптовалюта, созданная в 2008 году. В ряде стран она запрещена, а за операции с ее использованием нарушителю грозит наказание. 13 августа курс биткоина превысил четыре тысячи долларов.