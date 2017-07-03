Шнуров сыграет серьезного предпринимателя в комедии «Я худею»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снимется в лирической комедии «Я худею» режиссера Алексея Нужного. Об этом РИА Новости сообщили создатели фильма в понедельник, 3 июля.

Музыкант сыграет «серьезного предпринимателя, занимающегося строительством банков». В ленте также снимаются Саша Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик и Роман Курцын. По сюжету, дочь бизнесмена Аня (Бортич) решает вернуть своего парня Женю (Курцын) и для этого пытается сбросить 20 килограммов.

«Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье — не в кубиках пресса», — отметили создатели картины.

«Мне хорошо знакомы переживания наших героев — я сам когда-то похудел на 28 килограммов. Это всегда сложное и веселое приключение, во время которого ты лучше понимаешь и себя, и тех, кто рядом с тобой», — рассказал Нужный.

Премьера фильма запланирована на 2018 год. Сергей Шнуров ранее снимался в таких кинолентах, как «Generation П», «2-АССА-2», «Узник старой усадьбы», «Хардкор», «Слон», «Четыре» и «Приличные люди».