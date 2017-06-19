Шнуров представил продолжение книги «Музыка для мужика» об истории «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров презентовал книгу «Ленинград. Невероятная и правдивая история» о жизни и творчестве участников коллектива. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТАСС.

Автором документального произведения стал Максим Семеляк. Выход книги приурочен к 20-летию группы.

«Есть два варианта ответа на вопрос, почему эта книжка вышла. Первый (не сказал бы, что правдивый) — возникла такая необходимость, творческая задача и все такое», — рассказал Шнуров.

«По сути, инициативу взяла моя жена (Матильда Шнурова — прим. «Ленты.ру»), она любительница подобного рода литературы. Она выступила продюсером этого проекта, надавила на Максима Семеляка, и вот он написал книжку, а Матильда выбирала фотографии», — добавил исполнитель.

«Ленинград. Невероятная и правдивая история» стала продолжением книги «Музыка для мужика», которую Семеляк написал в 2007 году. «От первой книги эта практически ничем не отличается, я вычеркнул пару совсем уж идиотских фраз, плюс добавил пару дюжин историй и написал про новое время», — отметил писатель.

Новая книга вышла с маркировкой «18+» и предупреждением о нецензурной лексике.