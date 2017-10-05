Интернет и СМИ
 

Москвичам покажут самый первый мем с Путиным

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Владимир Путин
Владимир Путин

Три Telegram-канала организуют в Москве выставку «Путин — мем», приуроченную ко дню рождения президента России. Об этом в Telegram сообщают каналы-устроители мероприятия — «Ельцин-центр», Sgt. Pepe и «Подросток злой».

«Авторы Telegram-каналов "Ельцин-центр" и Sgt. Pepe пропустили через себя миллионы мемов и отобрали 50 самых известных, остроумных и популярных — начиная с появившегося в 2008 году "Путин — краб" и заканчивая самыми свежими образцами», — говорится в заявлении организаторов.

Они также обещают представить поэму, посвященную российскому президенту и образу будущего России, автором которой является «Подросток злой». Печатное издание поэмы планируется выпустить ограниченным тиражом.

Также в рамках мероприятия будет запущена серия футболок, на которых изображение Путина стилизовано под манеры живописи известных художников.

«Путин давно уже перерос статус президента и сам превратился в международно известный мем — популярного персонажа обложек СМИ, демотиваторов, фотожаб и видеороликов. По узнаваемости образ российского лидера может сравниться с образом Супермена», — объясняют координаторы выставки.

Они также отмечают, что «и сам Путин не чужд современному мемоведению». «Два года назад президент РФ посоветовал министру культуры ознакомиться с пародией на картину "Девочка с персиками"», — напоминают они.

Путин празднует день рождения 7 октября. Президенту России исполнится 65 лет.

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