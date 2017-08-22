Двойника Путина признали врагом Украины

Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный широкой публике благодаря многочисленным пародиям на президента России Владимира Путина, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве причины, как и во многих других случаях, сайт указывает «сознательное нарушение государственной границы Украины». Кроме того, «Миротворец» напомнил Грачеву, что тот участвовал в съемках фильма «Каникулы президента» на территории Крыма в августе 2017 года.

Кроме того, в список украинского сайта попал российский юморист Евгений Петросян из-за гастролей на Крымском полуострове.

11 августа в базу данных был включен ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович.

В базе «Миротворца» указаны сотни известных российских актеров, певцов и публичных личностей. Помимо причины попадания в список (чаще всего — посещение Крыма), ее авторы также публикуют личные данные знаменитостей.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Украинские власти не признают его итоги и называют полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда, считают нарушителями границы.