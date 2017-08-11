Якубович угодил в базу «Миротворца»

Ведущего телепрограммы «Поле чудес» Леонида Якубовича включили в черный список базы данных «Миротворец». Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает РИА Новости.

На сайте уточняется, что ведущий попал в реестр из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины». Вероятно, речь идет о поездке Якубовича в Крым. К примеру, в сентябре 2016 года он побывал в Ялте в качестве члена жюри фестиваля театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта».

25 июля в этот же список попал российский телеведущий и участник YouTube-проекта Druzhko Show Сергей Дружко. Составители черного списка посчитали, что песня «Наш Крым» в исполнении Дружко является «открытым оправданием российской агрессии».

В базе «Миротворца» указаны сотни известных российских актеров, певцов и публичных личностей. Помимо причины попадания в список (чаще всего — посещение Крыма), ее авторы также публикуют личные данные знаменитостей.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Украинские власти не признают его итоги и называют полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда, считают нарушителями границы.