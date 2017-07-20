Телеведущий Николай Дроздов угодил в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» опубликовал личные данные российского телеведущего Николая Дроздова, сообщает РИА Новости.

Ведущий и ученый-зоолог попал в список сайта в связи с посещением Крыма. В 2017 году он принимал участие в Международном детском кинофестивале «Алые паруса Артека». На сайте указано, что Дроздов «сознательно нарушал государственную границу Украины», передает агентство.

Ведущий заявил Национальной службе новостей (НСН), что рад включению в список «Миротворца». По словам Дроздова, ему лестно оказаться в одном ряду с таким фигурами, как депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон и актер Василий Лановой, которые также попали в базу данных сайта.

Ранее в июле в список «Миртворца» попали актер Дмитрий Дюжев и телеведущая Ольга Бузова.

Материалы по теме Они допоются! Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям. Там также размещают информацию о российских артистах, побывавших на полуострове после его присоединения к России.

В начале июля киевская полиция возбудила уголовное дело против «Миротворца» из-за публикации персональных данных журналистов. Следствие полагает, что размещение на ресурсе личных данных работников СМИ, которые были аккредитованы в самопровозглашенных республиках Донбасса, подпадает под статью «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Украинские власти не признают его итоги и называют полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда, считают нарушителями границы.

