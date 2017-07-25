Сергея Дружко признали врагом Украины

Российский телеведущий и участник YouTube-проекта Druzhko Show Сергей Дружко внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

По данным сайта, он попал в «Чистилище» из-за того, что в мае 2016 года записал песню под названием «Наш Крым», а позднее в одном из интервью подчеркивал, что считает Крымский полуостров исторически российской территорией. Авторы базы посчитали эти действия «открытым оправданием российской агрессии».

20 июля в этот же список попал российский телеведущий Николай Дроздов, который был обвинен украинским сайтом в «сознательном нарушении государственных границ Украины».

В базе «Миротворца» значатся сотни известных россиян. Авторы ресурса публикуют личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям. Там также размещают информацию о российских артистах, побывавших на полуострове после его присоединения к России.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Украинские власти не признают его итоги и называют полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда, считают нарушителями границы.