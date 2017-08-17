Кобзон решил игнорировать «Миротворец»

Российский эстрадный артист Иосиф Кобзон ответил украинскому сайту «Миротворец», который поглумился над смертью актрисы Веры Глаголевой. Его слова в четверг, 17 августа, передает РИА Новости.

«Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий», — сказал он.

Ранее «Миротворец» обвинил Глаголеву в «поддержке агрессии России против Украины».

Администраторы написали, что онкологическое заболевание у актрисы обнаружили после того, как она «нарушила государственную границу Украины и попала в "Чистилище" "Миротворца"».

Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа. Ей был 61 год. По информации близкого к семье источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Муж актрисы Кирилл Шубский подтвердил, что она умерла после продолжительной болезни.