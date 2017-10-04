В сети посмеялись над вакансией с требованием «грамотной усной речи»

В сети обратили внимание на вакансию менеджера по онлайн-маркетингу и PR, размещенную на сайте HeadHunter. Подписчики Facebook-сообщества «На удаленке» заметили, что обязанности потенциального работника несколько отличаются от обычных.

Первой претензией пользователей стало требование о наличии у соискателя «грамотной письменной и усной речи». Этот пункт насмешил многих подписчиков группы, которые принялись издеваться над, судя по всему, неграмотным составителем вакансии. «Ор выше гор», — заявили они и принялись публиковать мемы со смеющимся мексиканцем.

Помимо этого, у некоторых возникли вопросы к зарплате и обязанностям потенциального менеджера, на которого, по их мнению, взвалили слишком много функций. «Там волшебник нужен, судя по обязанностям. Ну или единственный человек на весь офис, кто будет работать. За 40 тысяч. Ору», — отметил один из них.

«Не работа, а мечта. И кузнец, и жнец, и на дуде игрец. А зарплата, я так понимаю, ежедневная при таких хотелках? А то начали свое предложение с поиска сотрудника неверно. Надо было начинать так: "Ищем раба или рабыню". Ну и дальше по списку», — поддержал его другой.

В середине июня в сети появилась вакансия бубнящего «что за кретин писал этот код!» программиста. В обязанности кандидата входило открывать код, когда приходят клиенты, а затем смотреть в монитор и бормотать под нос фразы «Говорил же, надо на фрэймворке делать!», «О май гад, нет! Уф, я же сделал бэкап...» или «Что за кретин писал этот код?!».