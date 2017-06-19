В сети появилась вакансия бубнящего «что за кретин писал этот код!» программиста

Тюменская веб-студия объявила о поиске человека, который будет имитировать работу программиста. Вакансия появилась 19 июня на сайте «Зарплата.ру».

В обязанности кандидата входит открывать код, когда приходят клиенты. Затем следует внимательно смотреть в монитор и бормотать под нос фразы вроде «Говорил же, надо на фрэймворке делать!», «О май гад, нет! Уф, я же сделал бэкап...» или «Что за кретин писал этот код?!». Обороты необходимо знать наизусть, раз в месяц их список будет пополняться.

Среди требований к претенденту — наличие «подзатасканного свитера», но при необходимости его могут предоставить. Дополнительными плюсами считаются хлипкое телосложение и очки.

«Если согласитесь сделать татуировку на видном месте, что-то вроде "Я — KDEраст и горжусь этим" дадим надбавку к окладу (накинем пару тысяч)», — обещает работодатель. В месяц симулянту собираются платить от 10 до 30 тысяч рублей.

Объявить такую вакансию веб-студию побудило то, что клиенты воспринимают ее как фирму-однодневку, видя всего трех человек, работающих в офисе. Фирма также намерена нанять имитаторов дизайнера. В свободное время они могут играть в танки или сидеть в соцсетях.