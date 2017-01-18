Жителя Москвы не взяли на работу из-за шести друзей в соцсети

Пользователь Pikabu под ником Iwnk рассказал историю, произошедшую с его другом, работавшим специалистом по продажам. Ему отказали в работе из-за того, что у него насчитывалось всего шесть друзей во «ВКонтакте».

По словам рассказчика, он попытался устроить друга в отдел продаж «средней московской компании». Он посчитал, что друг идеально подходил на открытую вакансию, поскольку прежде занимался продажами в той же сфере, имел корпоративных клиентов, а также требуемое высшее техническое образование и награды с предыдущего места работы.

Однако службе по найму персонала кандидат не понравился. Проводившая собеседование девушка-рекрутер заявила, что соискатель получил плохую характеристику после прохождения теста.

«Я его во "ВКонтакте" нашла, а у него в друзьях только шесть человек. Значит, плохо в коллективе освоится», — сделала вывод специалист по персоналу, сославшись на свое высшее психологическое образование.

По словам автора записи, после разговора он обратился к начальнику, который пообещал разобраться в ситуации.

Пост на Pikabu стал вирусным и собрал более 1,5 тысячи комментариев. История также разошлась по сообществам в соцсетях. На следующий день автор записи опубликовал ее продолжение. Он рассказал, что начальник вызвал его к себе и сделал замечание за то, что тот предал ситуацию огласке. В то же время его друг узнал об этой истории и сам отказался от попыток получить место.

В середине января жительница канадского Мельбурна рассказала, как нашла работу и жилье бездомному, опубликовав его фото в Facebook. Она встретила мужчину во время прогулки по городу. Тот держал в руках табличку с просьбой помочь найти работу и пожаловался, что прожил на улице более трех недель.