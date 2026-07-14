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10:31, 14 июля 2026Путешествия

Более 300 детей эвакуировали из затопленного детского лагеря в России

300 детей эвакуировали из затопленного детского лагеря «Салют» в Свердловской области
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Из затопленного детского лагеря в России эвакуировали более 300 человек, причиной подтоплений стал резкий подъем уровня воды в реках Ница и Ирбит. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Детей и вожатых вывезли на КамАЗах из базы отдыха «Салют» в Ирбитском районе Свердловской области. Спасатели также эвакуировали около 130 постояльцев реабилитационного центра, расположенного рядом с лагерем, и спасли животных с фермы в соседнем районе — из пяти тысяч коров вывезли пока 300.

На данный момент в области затоплены 18 муниципалитетов и 61 населенный пункт. В воде оказались более тысячи участков и 180 домов.

Ранее отдыхающих санатория «Обуховский» в Свердловской области пришлось эвакуировать из-за потопа. 12 июля там пропали вода и интернет, а также начались перебои с электричеством.

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