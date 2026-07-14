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10:35, 14 июля 2026Спорт

Лебедев прокомментировал отказ «Родины» от его логотипа

Дизайнер Лебедев прокомментировал отказ футбольного клуба «Родина» от его логотипа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение футбольного клуба «Родина» отказаться от логотипа, разработанного его студией. Об этом он написал в Telegram-канале Mash на спорте.

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — прокомментировал Лебедев.

Студия Артемия Лебедева создала для московского клуба логотип в виде запятой, символизирующей непрерывное движение и развитие клуба. Концепция основывалась на идее траектории летящего мяча, зафиксированной в решающий момент. Знак также напоминает первую букву названия команды. Однако пресс-служба «Родины» заявила, что клуб не будет использовать новый логотип.

«Родина» — московский футбольный клуб. Команда получила право выступать в Российской премьер-лиге.

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