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10:35, 14 июля 2026Ценности

Актриса Екатерина Шпица восхитила фанатов архивным снимком топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Шпица опубликовала архивные откровенные фото и восхитила фанатов. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Экипажа» поделилась кадрами, которые сделал ее супруг, фотограф Руслан Панов в 2025 году на Бали. Так, на одних снимках артистка предстала топлес, прикрыв обнаженное тело полотенцем. На других — показала стройную фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок с низкой посадкой.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под публикацией. «Что бы ни придумали цензоры, но обнаженное тело прекрасно», «Прекрасное изображение наипрекраснейшей женщины», «Ты само совершенство», «Роскошная женщина с роскошной фигурой», «Поближе надо было снимать», — высказывались они.

Ранее Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов.

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