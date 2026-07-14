Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:33, 14 июля 2026Культура

Kyivstoner обратился к поклонникам на фоне обвинений в организации теракта в Подмосковье

Рэпер Kyivstoner заявил, что не причастен к организации теракта в Подмосковье
Ольга Коровина

Фото: Aleksandr Gusev / ZUMA Press / Globallookpress.com

Известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) обратился к подписчикам на фоне обвинений в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье. Соответствующее видео он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Васильев заявил, что не понимает, почему получил столько внимания и кому это может быть выгодно. Рэпер назвал себя сбитым летчиком и подчеркнул, что трата огромного количества денег на выставление его в таком свете — это «самая беспонтовая инвестиция».

«Я чиллю, братан, я в Dota [играю]. Какая ***** организация чего-либо?» — высказался артист.

Ранее ФСБ России сообщила, что Kyivstoner причастен к подготовке массированной атаки дронов на предприятие в Московской области. В ведомстве рассказали, что рэпер занимался организацией теракта и руководил пособниками.

Альберт Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в музыкальном коллективе «Грибы», после ухода из группы начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Kyivstoner вместе с рэпером Бастой работал над шоу «Вопрос ребром» и снялся в ряде других проектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Заболевшая раком телеведущая объявила о победе над ним
    Власти сообщили о пострадавших после атаки ВСУ на один из крупнейших НПЗ юга России
    Патрушев резко высказался о политике Байдена по отношению к России
    Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки по биатлону в 53 года
    Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание
    Москвичей предупредили о пике активности комаров
    Одна из провинций Китая объявила о полном запрете бензиновых машин
    Извращенец заманил к себе и изнасиловал ребенка с задержкой развития в российском регионе
    Россия и Бразилия достигли понимания по запуску прямых рейсов между странами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok