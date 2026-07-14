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10:34, 14 июля 2026Наука и техника

В зоне СВО появился модернизированный «Штурмовик»

«Дрон форс аэро»: В зоне СВО появился модернизированный робот «Штурмовик»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) появился модернизированный российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Штурмовик». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

По словам разработчика, наземный робот получил усовершенствования на основе пожеланий военнослужащих. Так, колесную базу изделия увеличили в полтора раза — по пересеченной местности дрон может перевозить до 50 килограммов, по дорожному покрытию — до 70. «Кроме того, добавлена возможность быстрой смены колесной базы под различные задачи, чтобы НРТК мог применяться как на грунте, так и на песчаной почве или же болотистой местности», — сказали в «Дрон форс аэро».

Там добавили, что комплекс получил камеры переднего и заднего вида, позволяющие полностью контролировать окружающую обстановку.

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В мае агентство со ссылкой на компанию сообщило, что российский наземный дрон «Штурмовик», прообразом которого послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начал проходить испытания в зоне СВО.

В апреле Минобороны России рассказало, что операторы НРТК «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами противника на краматорско-дружковском направлении.

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