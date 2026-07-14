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10:40, 14 июля 2026Россия

Российского бойца отправили на СВО после тяжелого ранения с категорией Г

Лантратова: Российского бойца отправили на СВО после тяжелого ранения с категорией Г
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российского бойца отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после тяжелого ранения с категорией Г, которая означает временную негодность к военной службе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram.

«К нам обратился участник спецоперации. На передовой он был тяжело ранен. Военные врачи поставили категорию Г. Однако эти медицинские рекомендации на месте выполнены не были, надлежащего лечения боец не получил и был направлен в зону проведения СВО», — написала Лантратова.

После запроса командованию Восточного военного округа военнослужащего госпитализировали. По данным омбудсмена, сейчас он проходит необходимое обследование и лечение. По завершении курса лечения боец будет снова направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для установления категории годности к службе.

Ранее стало известно об отправке в командировку на служебное задание другого российского бойца после ранения на фронте, несмотря на рекомендации врачей. Ему была присвоена категория В.

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