Интернет и СМИ
 

PornHub отыскал себе SMM-щика для России

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Крупнейший порносайт PornHub, судя по началу активности в соцсетях, меньше чем за неделю нашел SMM-щика в России.

Первые записи в паблике PornHub во «ВКонтакте» появились 2 мая. Пользователи тут же в комментариях поздравили SMM-щика с получением работы. Кого взяли на должность, не сообщается. Как отбирались кандидаты, пока тоже неизвестно.

Сама вакансия была открыта 28 апреля. От кандидатов на должность требовалось только хорошее владение русским и английским языками.

PornHub обзавелся официальной русскоязычной страницей во «ВКонтакте» в сентябре 2016 года после блокировки ресурса в России. Для привлечения подписчиков порносайт давал двухнедельный доступ к премиальному платному аккаунту в обмен на подписку на паблик. После полугода блокировки PornHub в России частично заработал.

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