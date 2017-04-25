На PornHub завелся критик постельного белья

На порносайте PornHub появился постоянный зритель под ником BedSheetRater, который оставляет под роликами комментарии с оценкой качества постельного белья в кадре. Критика обнаружил журналист издания The Next Web.

Издание собрало коллекцию скриншотов, на которых юзер комментирует качество белья, а затем оценивает его по десятибалльной шкале. К примеру, в некоторых отзывах он хвалит простыни, но ставит лишь пять баллов из-за их обыденности, а в других сокрушается, что в кадр попало белье возмутительно низкого качества, и присуждает два балла.

Судя по замечаниям критика, ему нравится, когда под одеялом могут уместиться сразу несколько человек. Обычное белое постельное белье его огорчает, поскольку ему «хочется побольше уникальных цветовых решений».

В качестве аватара он использует изображение кровати, на которой аккуратно расстелено зеленое постельное белье с ярко-желтыми цветами.

В середине апреля PornHub выпустил приложение TrickPics, позволяющее обрабатывать обнаженные снимки таким образом, чтобы их пропускала цензура социальных сетей. Разработчики создали несколько забавных фильтров, призванных прикрывать соски или половые органы.

