Pornhub нашел способ обойти запрет на голые селфи в соцсетях

Pornhub выпустил приложение TrickPics, позволяющее обрабатывать обнаженные снимки таким образом, чтобы их пропускала цензура социальных сетей. Об этом пишет Geek.com.

В приложении есть несколько смешных фильтров, позволяющих обрабатывать пикантные снимки: закрывать соски или половые органы. Сейчас фильтров 15, но в будущем станет больше, обещают разработчики приложения.

Отмечается, что из соображений безопасности фотографии будут неизменно храниться только на смартфонах, а не в облаках или на серверах Pornhub.

Фото: Pornhub

Тот, кто воспользуется приложением и разместит обработанное изображение своем профиле в соцсети с хештегом PornHub, получит статус «посла бренда» и бесплатный двухнедельный доступ к премиум-аккаунту порносайта.

Pornhub — один из крупнейших в мире порноресурсов. Его аудитория превышает 75 миллионов уникальных пользователей в год.