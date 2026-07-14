Стало известно об отказе бывшего премьера Украины от должности посла в США

Свириденко не приняла предложение занять должность посла Украины в США

Ушедшая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко не приняла предложение занять должность посла страны в США. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на три неназванных источника.

«Она не рассматривает эту позицию для себя», — подчеркнули собеседники.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева. Параллельно он объявил об отставке Свириденко, добавив, что предложил ей возглавить «новое важное направление» в отношениях с ключевым партнером Киева.

После издание «РБК-Украина» писало, что активизация работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении нынешнего посла Украины в США Ольги Стефанишиной стала одной из причин кадровых перестановок в правительстве, инициированных Зеленским. По информации их источников, кадровый процесс запущен из-за того, что над Стефанишиной «сгущаются тучи» в связи с возможным коррупционным уголовным делом , а на ее место пророчили Свириденко.

