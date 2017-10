Тучная британская телезвезда провалилась в дыру на сцене и стала мемом

В сети обратили внимание на звезду британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемму Коллинс, которая провалилась на сцене во время премии Teen Awards. Ролик был опубликован в Twitter и в сумме набрал более 200 тысяч лайков. «О боже мой, Джемма Коллинс только что упала в дыру во время объявления победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу". Кажется, с ней все в порядке», — отметил один из пользователей.

На видео Коллинс объявляет лучшим шоу года передачу Love Island, оступается и падает в открывшийся на сцене проход, из которого участники мероприятия должны были выходить за своими наградами. Запись эфира за сутки набрала более 14 тысяч лайков, 8,5 тысяч репостов и превратилась в мем о жизненных провалах.

A post shared by Gemma Collins Reactions (@gemmacollinsreactions) on Oct 22, 2017 at 2:32pm PDT

Пользователи Twitter принялись публиковать тематические видеоролики, играясь со словом fallen (в переводе с английского —

упавший).

«Я: "Никогда не влюблюсь в него снова". Опять я:», — шутили они, представляя, какая жизненная ситуация могла закончиться подобным провалом.

Сама Коллинс заявила, что с ней все в порядке и попросила поклонников не переживать за нее. Она также отметила, это был одновременно лучший и худший момент в ее жизни.