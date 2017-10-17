Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на ринге

Видео: thesun.ie

Ведущая прогноза погоды Мария Сол Перес (Maria Sol Perez) из Аргентины сменила амплуа и на день стала ринг-герл, пишет The Sun.

Девушка надела короткие шорты, розовый бюстгальтер и высокие каблуки, и вышла на ринг объявлять раунды во время поединка Омара Нарваеса и Николая Потапова, проходившего в Буэнос-Айресе 14 октября. Выход Перес показали по каналу TyC Sports.

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Фрагмент с дефилирующей 23-летней ведущей стал вирусным в сети. Впрочем, девушка и до этого имела успех в соцсетях: у нее 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и еще 314 тысяч — в Twitter. Перес регулярно публикует снимки, демонстрирующие ее формы, а также отчеты из спортзала, где проводит много времени.

Встреча Нарваеса и Потапова окончилась победой 42-летнего аргентинца, который нокаутировал Потапова в седьмом раунде.