Россиянин Потапов проиграл нокаутом 42-летнему аргентинцу

Россиянин Николай Потапов проиграл аргентинскому боксеру, бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях Омару Наваресу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяина ринга техническим нокаутом в седьмом раунде.

Потапов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 53,52 килограмма. До боя он занимал второе место в рейтинге, а 42-летний аргентинец — первое.

Россиянин потерпел первое поражение в карьере. В активе 27-летнего уроженца Подольска 17 побед (8 нокаутом) и одна ничья. Наварес одержал 27 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и два боя завершил вничью.

В настоящее время три российских боксера носят титул чемпиона мира: Денис Лебедев и Мурат Гассиев в весовой категории до 90,71 килограмма, Дмитрий Бивол в весе до 79,3 килограмма.