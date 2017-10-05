Боксер Лебедев ответил вызвавшему его на бой бразильскому бойцу ММА

Российский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денис Лебедев ответил вызвавшему его на бой бразильскому бойцу смешанного стиля (ММА) Фабио Мальдонадо. Видео было опубликовано на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

«Ну если пошел такой разговор, лично я не вижу препятствий к этому поединку, раз им это надо, делайте предложение, от которого я не смогу отказаться, и погнали», — сказал Лебедев.

В активе 38-летнего Лебедева 30 побед на профессиональном ринге (22 из них — нокаутом) и три поражения. В июле спортсмен победил австралийца Марка Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по WBA.

В декабре 2016-го Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA при этом на кону не стоял, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.

18 июня 2016-го года Мальдонадо проиграл Федору Емельяненко единогласным решением судей. Поединок состоялся в рамках бойцовского вечера Fight Nights Global 50 в Санкт-Петербурге.