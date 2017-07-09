Лебедев победил Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в воскресенье, 9 июля, в Екатеринбурге и завершился победой Лебедева единогласным решением судей (119-108, 120-107, 119-108). Таким образом, 37-летний россиянин сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. До боя 27-летний Флэнаган занимал шестое место в рейтинге WBA.

В декабре 2016 года Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA не стоял на кону, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.

В активе Лебедева 30 побед (22 нокаутом) при трех поражениях. Для Флэнагана поражение от россиянина стало пятым. На его счету 22 победы (15 нокаутом).