Боксер Лебедев рассказал о намерении стать мэром

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Денис Лебедев рассказал о планах после завершения спортивной карьеры. Его слова в пятницу, 17 февраля, приводит «Р-Спорт».

«Я бы, наверное, смог принести пользу людям и обществу, став мэром или главой какого-нибудь города. Я бы не хотел, чтобы люди, прочитав мои слова, ухмыльнулись, мол, много вас, таких желающих. Я чувствую в себе задатки хозяйственного человека, но хочу стать мэром не для того, чтобы затылок почесывать», — заявил Лебедев.

Боксер отметил, что не может спокойно смотреть на мусор на улицах города и с удовольствием занимался бы решением подобных проблем.

3 декабря Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Поединок прошел на арене «Мегаспорт» в Москве и продлился все 12 раундов. 23-летний Гассиев одержал победу раздельным судейским решением: 116-112, 116-111, 113-114. 37-летний Лебедев потерял пояс IBF, но остался в звании суперчемпиона мира по версии WBA, поскольку этот титул не стоял на кону.