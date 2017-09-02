Боксер Лебедев задумался о карьере депутата

Российский боксер Денис Лебедев будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область). Об этом спортсмен в субботу, 2 сентября, рассказал «Р-Спорту».

Известно, что он уже зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». На вопрос о том, планирует ли он завершить боксерскую карьеру, Лебедев ответил отрицательно. «По крайней мере не сейчас», — заключил спортсмен.

Выборы в Совет депутатов Чехова пройдут 10 сентября.

В активе 38-летнего Лебедева 33 поединка на профессиональном ринге. Он одержал 30 побед (22 из них — нокаутом) и потерпел три поражения. В июле спортсмен победил австралийца Марка Флэнагана и, таким образом, защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

В декабре 2016-го Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA при этом на кону не стоял, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.