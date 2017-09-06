Ведущий прогноза погоды в США пустил газы в прямом эфире

Ведущий прогноза погоды Крис Данн (Chris Dunn) на американском канале WPMI в прямом эфире сделал паузу, выпустил газы и продолжил рассказывать зрителям о температуре воздуха на ближайшие дни. Об этом сообщает International Business Times.

Инцидент произошел между объявлениями прогноза погоды в городах Пенсакола и Дестин в штате Флорида. Видео, опубликованное на Reddit, набрало уже почти миллион просмотров и почти полторы тысячи комментариев.

Пользователей насмешило, что мужчина сделал заметную паузу в речи, а после громкого звука улыбнулся. Другие отказались верить, что ведущий смог позволить себе такое, и сослались на то, что это мог быть просто скрип ботинка.