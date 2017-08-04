Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды

Во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении в кадр попала гигантская чайка, чем смутила ведущую Сару Джин Стивенс (Sara Jean Stevens). Об этом сообщает издание HuffPost.

Инцидент произошел в эфире канала Breakfast Television, который базируется в Ванкувере. За спиной ведущей метеорологического выпуска транслировался прямой эфир с улицы, и к камере приблизилась чайка.

Стивенс попыталась продолжить эфир, но не смогла сдержать смех. «Так, это очень отвлекает», — произнесла она.

В конце июля сообщалось, что ведущая FOX 4 News Шэннон Мюррей провела прямой эфир с огромным пауком на плече. По словам самой журналистки, она даже не догадывалась о присутствии паука.