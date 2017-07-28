Американская ведущая провела прямой эфир с огромным пауком на плече

Ведущая FOX 4 News Шэннон Мюррей (Shannon Murray) провела прямой эфир с огромным пауком на плече. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте телеканала.

На видео, которое за два дня набрало более 335 тысяч просмотров, Мюррей невозмутимо ведет эфир, не обращая внимания на карабкающегося у нее по руке паука. В комментариях под публикацией зрители FOX 4 News восхитились мужеством и выдержкой ведущей. «Я считаю, что ты заслуживаешь "Эмми" за этот репортаж. Никто и никогда не впечатлял меня так сильно», — отметил один из них.

По словам самой журналистки, она даже не догадывалась о присутствии паука. «Для тех, кому интересно. Да, я чувствовала его. Но я даже представить себе не могла, что это паук. Фу!» — написала она в Facebook.

В конце мая вылезший из-под стола черный пес сорвал прямой эфир на телеканале «Мир 24». Внезапное появление животного испугало ничего не подозревающую журналистку, которая безуспешно пыталась продолжить выпуск, но не смогла перекричать лай собаки.