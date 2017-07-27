Гигантский паук Арагог испортил влюбленным из Австралии романтический ужин

В Австралии влюбленной паре пришлось прекратить романтический ужин из-за паука. Членистоногому дали кличку Арагог из-за его гигантских размеров, пишет The Daily Mirror.

Паук перекрыл австралийцам доступ к выходу из дома. По словам Лоурен Энселл (Lauren Ansell), он вел себя агрессивно, когда пара попыталась прогнать его.

Видео: mirror.co.uk

Отмечается, что возлюбленный Энселл хотел убить паука стеклянной дверью, однако ему удалось сбежать, потеряв две лапки. Паук скрылся в саду дома.

Арагог — огромный говорящий паук, акромантул из серии книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

В мае стало известно, что в американском штате Мичиган водитель, напуганный пауком, попал в дорожно-транспортное происшествие. Членистоногое отвлекло мужчину, и он потерял управление.