Гигантский паук Арагог испортил влюбленным из Австралии романтический ужин

В Австралии влюбленной паре пришлось прекратить романтический ужин из-за паука. Членистоногому дали кличку Арагог из-за его гигантских размеров, пишет The Daily Mirror.
Паук перекрыл австралийцам доступ к выходу из дома. По словам Лоурен Энселл (Lauren Ansell), он вел себя агрессивно, когда пара попыталась прогнать его.
Отмечается, что возлюбленный Энселл хотел убить паука стеклянной дверью, однако ему удалось сбежать, потеряв две лапки. Паук скрылся в саду дома.
Арагог — огромный говорящий паук, акромантул из серии книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.
В мае стало известно, что в американском штате Мичиган водитель, напуганный пауком, попал в дорожно-транспортное происшествие. Членистоногое отвлекло мужчину, и он потерял управление.