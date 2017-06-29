Блогер собрал самые нелепые провалы журналистов в одном видео

Видео: News Be Funny Videos, Bloopers, and Fails / YouTube

Автор YouTube-канала News Be Funny опубликовал ролик, в котором собрал самые нелепые и смешные провалы журналистов во время прямых эфиров. На это обратило внимание издание Mashable.

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В видео вошли более десятка моментов, когда ведущие зевали в кадре, вздрагивали от громких звуков и не могли сдержать смех.

Также автор ролика включил случай с президентом Коста-Рики Луисом Гильермо Солисом Риверой, который случайно во время интервью съел осу, а также фрагмент прогноза погоды на ирландском телеканале, во время которого репортера сдуло ветром.