Президент Коста-Рики случайно съел осу во время интервью

Видео: Extremeyak / YouTube

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис Ривера случайно во время интервью съел осу. Видео момента опубликовано на странице в Facebook издания PZ Actual.

Инцидент произошел во время поездки президента на юг страны, где он участвовал в открытии асфальтового завода. Когда Луис Гильермо Солис общался с репортерами, кружившееся у его головы насекомое залетело президенту в рот.

Глава государства обратил этот момент в шутку, передает портал Q Costa Rica. «Я съел ее. Я съел осу», — сказал президент и предложил журналистам отправить видео на телеканал CNN.

После того как помощник предложил главе государства воды, Солис продолжил разговор о новом заводе.

