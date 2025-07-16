Бывший премьер-министр рассказал об изменениях России с начала СВО

Бывший премьер Степашин заявил, что Россия сильно изменилась с началом СВО

С началом специальной военной операции (СВО) Россия претерпела сильные изменения. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин, его цитирует РИА Новости.

«Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился», — пояснил политик. Он также подчеркнул, что на Украине можно наблюдать совершенно противоположную ситуацию «и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное».

Ранее Степашин поделился мнением, что по завершении СВО отношение Запада к России изменится.