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07:24, 15 июля 2025Россия

Экс-премьер России высказался о завершении СВО и его последствиях

Экс-премьер РФ Степашин: По завершении СВО отношение Запада к России изменится
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По завершении СВО отношение Запада к России изменится. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший председатель правительства России Сергей Степашин.

По его словам, на полях спецоперации Запад осуществляет последнюю попытку «разбить» Россию.

Россия неудобна Западу, указал Степашин. В этой связи урегулирование конфликта будет сложной работой, подчеркнул он.

Ранее Степашин выступил за включение национальной идеи в текст российской Конституции. При этом политик отметил с большим вниманием отнестись к формулировкам. «Любовь к родине, семья, дом, история, традиции. Что плохого? Я не против. Это не идеология, это национальная идея. Она уже есть сегодня», — сказал экс-премьер.

ЖЗЛ
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