Экс-премьер России поддержал предложение о национальной идее в Конституции

Экс-премьер Степашин поддержал закрепление национальной идеи в Конституции РФ

Экс-премьер-министр России Сергей Степашин поддержал предложение закрепить национальную идею в Конституции страны, передает РИА Новости.

Он отметил, что важно при этом аккуратно сформулировать идею для Конституции РФ. «Любовь к родине, семья, дом, история, традиции. Что плохого? Я не против. Это не идеология, это национальная идея. Она уже есть сегодня», — пояснил Степашин.

По его мнению, спецоперация заставила Россию вернуться ко многому.

Бывший премьер напомнил, что в Конституции даже было закреплено слово «Бог». Тем не менее, как утверждает, Степашин новые формулировки для главного документа государства должны быть предельно корректны.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за закрепление национальной идеи в Конституции. Он подчеркнул, что национальная идея должна основываться на традиционных ценностях, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и высокие нравственные идеалы.