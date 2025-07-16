Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 16 июля 2025Бывший СССР

В России сообщили о подготовке военными ВСУ вооруженного мятежа

Военблогер Рожин: Командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы готовят вооруженный мятеж в республике. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении военного блогера Бориса Рожина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ [Службы безопасности Украины] макет интереснейшего документа. Если ... документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — говорится в сообщении.

Рожин отмечает, что бойцам ВСУ уже давно пора начать вести прямые переговоры с Россией. По его мнению, они бы могли взять под контроль Николаев, заручиться поддержкой местных жителей, и вступить в диалог с Москвой. «Может хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков украинского народа. Тем более, что вы присягу давали народу Украины», — резюмировал военблогер.

Ранее военкор Александр Сладков призвал не ждать политического обвала на Украине для победы в специальной военной операции, подчеркнув, что только российские военные решат проблему конфликта с соседней страной

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    В России сообщили о подготовке военными ВСУ вооруженного мятежа

    Мужчина вышел на улицу и занялся сексом на глазах у школьников

    На Западе рассказали о мудром шаге Трампа

    Трамп рассказал о начале поставок Patriot для Украины

    Трамп заявил о своем нежелании вводить новые санкции против России

    Украинские военные убили сослуживца в ДНР

    Трамп рассказал о контактах с Путиным

    В России рассказали о возможной отправке солдат Дании на Украину

    Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости