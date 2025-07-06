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22:27, 6 июля 2025Россия

Военкор призвал не ждать политического обвала на Украине для победы в СВО

Военкор Сладков: Только российские военные обеспечат решение проблемы с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Военкор Александр Сладков в Telgram-канале призвал не ждать политического обвала на Украине для победы в специальной военной операции (СВО), подчеркнув, что только российские военные решат проблему конфликта с соседней страной.

Он выразил уверенность, что боевые действия не спровоцируют мятеж в Киеве, поэтому необходимо полностью разгромить Вооруженные силы страны, поддерживаемые Великобританией и США. «Нам нужна вся Украина. В качестве друга и родственника, а не как избитый и на время успокоившийся буйный сосед», — добавил журналист.

Он напомнил о ежедневных продвижениях российских войск, указав, что «бесперспективное стояние закончилось».

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) после взятия под контроль Поддубного в Донецкой народной республике (ДНР) продолжают двигаться вперед и выбивать ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

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