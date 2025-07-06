В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ после взятия под контроль Поддубного

МО: ВС РФ двигаются вперед и выбивают ВСУ после освобождения Поддубного в ДНР

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) после освобождения Поддубного в Донецкой народной республике (ДНР) продолжают двигаться вперед и выбивать ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что российские военные оттесняют ВСУ, захватывают трофейную технику, а также берут в плен украинских солдат. Минобороны также разметило видео после взятия под контроль Поддубного.

На ролике запечатлено, как штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону и заняли населенный пункт.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта: село Поддубное в ДНР и село Соболевка в Харьковской области. Бои за Поддубное вели бойцы подразделений российской группировки войск «Восток», за Соболевку — группировки войск «Запад».