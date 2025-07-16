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03:01, 16 июля 2025Из жизни

Мужчина вышел на улицу и занялся сексом на глазах у школьников

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Darren Staples / Reuters

В британском городе Рашден мужчину обвинили в занятии сексом в общественном месте. Об этом сообщает издание Northants Telegraph.

Инцидент произошел вечером 11 июля. В это время многие родители забирали детей из школы, поэтому очевидцами произошедшего стали в том числе и несовершеннолетние. Несколько прохожих позвонили в полицию.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и арестовали двоих — 32-летнего Рики Тредуэлла и его 45-летнюю спутницу.

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Тредуэллу предъявили обвинения по двум статьям — за оскорбление общественной нравственности и за угрожающее поведение. Его спутницу отпустили без дальнейшего разбирательства. Мужчина предстанет перед судом 28 июля, до этого момента его освободили под залог.

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.

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